Последние четвертьфиналисты определятся сегодня на Открытом Чемпионате Франции по теннису

Среди претендентов – последний российский участник Ролан Гаррос Карен Хачанов.

Хачанов, посеянный под 10 номером, находится на пороге первой десятки и скорее всего в ней окажется уже после этого турнира. Его соперник за право сыграть в четвертьфинале – аргентинец Хуан Мартин дель Потро занимает 9 место в мире. За карьеру он выиграл 22 турнира, в том числе и Открытый Чемпионат США, но это было очень давно – 10 лет назад. Впрочем, аргентинец продолжает держаться на высоком уровене. В прошлом году он победил в Индиан-Уэллс, но в этом сезоне пока ни одного титула у него нет. С Хачановым дель Потро играл трижды. И всякий раз оказывался сильнее. Сегодня же пробиться в четвертьфинал постараются, кроме того, Саша Зверев, Доменик Тим и Новак Джокович.



Накануне эту стадию Ролан Гаррос преодолели Роджер Федерер, Стэн Вавринка и Рафаэль Надаль. Последний, напомню, становился победителем турнира в Париже 11 раз!