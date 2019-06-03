Российская компания продала китайской Huawei технологию распознавания лиц

Сумму сделки оценивают почти в 50 миллионов долларов.

Технологией распознавания лиц крупнейшие производители смартфонов, в том числе корейская Samsung интересуются не первый год. В прессе в этой связи упоминалась разработка российской фирмы «Вокорд», придумавшей системы видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения.

По данным газеты «Ведомости», интеллектуальную собственность отечественного разработчика приобрел китайский телекоммуникационный гигант Huawei. Для этого была создана отдельная организация, которой упомянутый «Вокорд» продал свои права на патенты и оборудование. Сделка завершилась в мае. В новую структуру переходят большинство сотрудников разработчика.

Huawei вынужденно сокращает производство своих смартфонов на фоне введения американских санкций, которые спровоцировали отказ ряда американских компаний от сотрудничества с китайской корпорацией.