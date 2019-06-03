Ростех опроверг сообщения о сокращении числа военных специалистов в Венесуэле

Состав представительства остаётся неизменным много лет, утверждает пресс-служба корпорации. По данным Wall Street Journal, за последние месяцы число военных экспертов сократилось с тысячи до нескольких десятков. Издание объясняет это, в частности, нежеланием Москвы активно поддерживать режим Николаса Мадуро.

Россия будет поддерживать Венесуэлу и противостоять агрессивной политике США, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Судьбу Венесуэлы должен определить народ республики, добавил сенатор.