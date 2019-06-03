Бездомные сироты объявили голодовку у здания правительства в Хабаровске

Люди не намерены уходить до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

В голодовке участвует 11 человек. Все бывшие воспитанники детских домов. Люди сидят на скамейках или складных стульях возле здания правительства Хабаровского края. Ставить палатки им не разрешили, но сироты не намерены уходить с площади Ленина в центре Хабаровска. Сейчас они готовятся к ночлегу. Агентству AmurMedia люди рассказали, что у них есть спальные мешки и тёплая одежда. В голодовке, судя по фотографиям, участвуют в основном женщины. Протестующие жалуются журналистам, что не могут больше 10ти лет получить положенного по закону жилья. Несмотря на то, что у них есть судебное решение, по которому положены квартиры. Люди рассказали, что не раз цитата «обивали пороги администрации и прокуратуры. Обращались даже в ведомство Юрия Чайки. Но ответа не было. Пока не получим конкретных результатов не уйдём, — протестующие настроены решительно. В правительстве Хабаровского края знают о проблеме. Губернатор Сергей Фургал месяц назад встречался с группой сирот. Новый дом за это время построить невозможно, проблема накапливалась годами, а нам очередь досталась по наследству, пытаются объяснить ситуацию в пресс-службе главы региона.



Никто из чиновников к голодающим пока не выходил. Попыток разогнать участников акции хабаровские власти не предпринимали.