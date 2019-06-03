Посол РФ: Россия продолжает выполнять взятые перед Венесуэлой обязательства и своих специалистов оттуда не отзывает

Россия продолжает выполнять взятые перед Венесуэлой обязательства и своих специалистов оттуда не отзывает. Так утверждает посол России Владимир Заемский. Ранее газета Wall Street Journal написала, что за последние месяцы число сотрудников Ростеха в Венесуэле сократилось с тысячи до нескольких десятков. Эту информацию не подтверждают и в российской корпорации.

В Венесуэле ситуация стабилизировалась, поэтому и отпала необходимость в заметном присутствии иностранных сил, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

Фёдор Лукьянов при этом отметил, что не считает газету Wall Street Journal достоверным источником информации.