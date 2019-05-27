Сенатор Клинцевич опровергает информацию о присутствии в Венесуэле тысячи российских военных советников

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радиостанции «Эхо Москвы» опроверг информацию о присутствии в Венесуэле тысячи российских военных советников «У нас там не было тысячи советников. Это я точно достоверно знаю», — сказал он.

Таким образом Ф.Клинцевич прокомментировал данные «Уолл-стрит джорнэл» о том, что за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации Ростех, которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Издание отмечает, что такой шаг может быть вызван «отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами».

Ф.Клинцевич подчеркнул, что Россия продолжит «поддерживать Венесуэлу», так как «исторически у стран сложились хорошие политические и военно-технические отношения».

Сенатор также заявил, что он «категорически против вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы». «То, что там происходит — это искусственно созданная ситуация спецслужбами США для прихода к власти проамериканских людей. Они все это диктуют и финансируют. В данном случае Россия должна жестко поддерживать Венесуэлу, чтобы люди сами определяли свое будущее, и никто не имел права в это вмешиваться», — заключил