Венесуэлу, по некоторым данным, покидают российские военные эксперты

Газета Wall Street Journal видит в этом признак того, что Москва отчаялась спасти режим Николаса Мадуро. Впрочем, официально в России эту информацию не подтверждают

Источники издания, близкие к Минобороны России говорят, что вместо тысячи военных советников, готовивших местную армию и обеспечивавших контракты «Ростеха», остались лишь несколько десятков. Анонимные собеседники связывают отъезд с отсутствием новых контрактов со стороны Каракаса и предположением, что президент Мадуро из-за экономического кризиса не сможет расплатиться по нынешним поставкам.

Россия все это время воспринималась как единственная защита от военной интервенции, теперь же венесуэльский лидер оказался в непростом положение. В Ростехе взвесили все за и против и пришли к выводу, что сражение проиграно. В таких выражениях ситуацию прокомментировал источник WSJ в российском правительстве. По этой же причине от строительства завода по производству автоматов Калашникова решили отказаться.

Оплата военных контрактов прекратилась в прошлом году.