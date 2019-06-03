В Швеции в окружном суду Уппсалы пройдут слушания о выдаче ордера на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Ранее в отношении него возобновили дело об изнасиловании. Шведская прокуратура 20 мая направила запрос в суд о заочном аресте Ассанжа. Если суд примет такое решение, будет дан старт процедуре выдаче европейского ордера на арест с последующей экстрадицией в Швецию.

Сейчас Ассанж находится в больничной тюрьме в Великобритании.

Москва следит за делом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и надеется на соблюдение его прав. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Форма задержания Джулиана Ассанжа говорит о пренебрежительном отношении к его человеческому достоинству, — считает Мария Захарова.