Комитет по регламенту ПАСЕ рассмотрит сегодня вопрос о полномочиях национальных делегаций

В повестке и обсуждение перспектив российского представительства в парламентской ассамблее Совета Европы.

Ассамблея должна принять решение относительно условий, на которых делегации могут быть представлены в ПАСЕ. Вопрос о полномочиях национальных делегаций будет рассмотрен в ходе заседания комитета по регламенту, — сообщила председатель организации Лилиан Мори Паскье. По ее словам, ассамблея и Комитет министров Совета Европы пришли к консенсусу относительно вопроса о том, что все государства должны быть представлены в уставных органах и выполнять свои финансовые обязательства. По ее словам, ПАСЕ работает над процедурой реагирования на случаи, когда «государство-участник не соблюдает фундаментальные ценности и принципы, которые защищает Совет Европы». Помимо российского вопроса, в повестке – обсуждение полномочий представителей парламента Боснии и Герцеговины. В российской Госдуме не исключили, что делегация нашей страны может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Москва приостановила выплату взносов в ПАСЕ и в конце июня теоретически комитет министров Совета Европы может рассмотреть вопрос об исключении России из организации.

Как ожидается, голосование по вопросу о полномочиях российской делегации в ПАСЕ состоится 24 июня.