Ответные стыковые матчи окончательно определили список команд, которые выступят в новом сезоне РФПЛ

Ответные стыковые матчи окончательно определили список команд, которые выступят в новом сезоне Российской футбольной Премьер Лиги.

Уже первые переходные матчи показали превосходство клубов Премьер Лиги над претендентами из второго по силам дивизиона. Уфа в домашнем матче обыграла Томь со счетом 2-0 и прилетела в Сибирь в статусе фаворита двухраундового противостояния. Томские футболисты отыграли один мяч уже в дебюте. А в конце игры с поля был удален вратарь гостей Беленов. Замен у уфимцев уже не осталось и в ворота встал форвард Вячеслав Кротов. Впрочем, Томи это не помогло.

В Самаре КС принимали НН. Гостям, чтобы пробиться в элиту, нужно было забивать три мяча. Но удалось забить лишь один. Крылья уступили с минимальным счетом, но сохранили место в Премьер Лиге.

Ранее в высший дивизион российского футбола пробились Тамбов и Сочи.