Более 300 самолетов Boeing по всему миру летали с бракованными деталями

Компания-производитель обещает заменить их в кратчайшие сроки.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщает о проблемах с Boeing 737 серии NG и МАХ. На них установлены детали с производственным браком. Речь идет о передней кромке предкрылков. Это элемент крыла, который нужен при взлете и посадке для увеличения подъемной силы.

Детали могут быть подвержены преждевременному отказу или трещинам. Это не приведет к потере самолета, но может привести к повреждениям лайнера во время полета. Дефект выявлен почти на трехстах воздушных машинах.

Американский авиационный регулятор готовит предписание о срочной ликвидации проблемных элементов. Операторы самолетов смогут в десятидневный срок заменить детали на новые. Корпорация обещает выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы авиакомпании не несли убытки из-за простоя техники.

Повышенное внимание к безопасности Boeing 737 приковано после двух катастроф с человеческими жертвами в Эфиопии и Индонезии. Полеты лайнеров серии MAX приостановлены.