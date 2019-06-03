В Лондоне готовятся к визиту Дональда Трампа

Он продлится 3 дня.

Сегодня Дональда Трампа и первую леди Меланию ожидает государственный банкет в помпезном бальном зале Букингемского дворца. Перед ужином у Трампа состоится ланч с королевской семье, который пропустит герцогиня Сассекская Меган Маркл — принц Гарри, при этом, планирует присоединиться.

Между Трампом и Маркл разразился скандал. Еще в 2016 году, актриса назвала Трампа в интервью «женоненавистником». Трамп ничего об этом не знал, пока британская The Sun не попросила американского президента прокомментировать слова Маркл. Дональд Трамп заявил: «не знал, что она отвратительная женщина».

Во вторник у Дональда Трампа запланирован завтрак с Терезой Мэй и представителями британского бизнеса, и отдельная встреча с Мэй. В этот же день в Лондоне состоятся крупнейшие протесты против президента США, который крайне непопулярен в Британии.

После Великобритании Трамп отправится в Ирландию и Францию. Поезда приурочена к 75 годовщине высадки союзных войск в Нормандии.