В Международном суде ООН в Гааге сегодня начнутся слушанию по делу, инициированному Украиной против России

Москва будет настаивать на том, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения этого иска.

Киев обратился в Международный суд ООН еще в 2017 году, заявив о том, что Москва нарушает конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая вооруженные группировки в Донбассе. Кроме того, Россию обвинили в нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, это обосновывается «уязвимым положением» крымских татар и украинцев в Крыму. В Москве же считают, что Киев, цитата, «недобросовестно» пытается задействовать механизм разрешения споров в Международном суде ООН «для достижения политических целей», поскольку никакого спора между странами по упомянутым положениям нет. В российском МИДе подчеркивают, что «развязанная» Украиной гражданская война в Донбассе не регулируется конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а «претензии о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании конвенции о ликвидации расовой дискриминации». Таким образом, утверждают в дипведомстве, суд в Гааге не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого иска.

Отмечу, что предварительное решение по этому делу суд вынес два года назад, обязав Россию соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму.