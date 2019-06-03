Международные эксперты обсуждают создание трибунала для преследования воевавших в Сирии и Ираке на стороне террористов

Международные эксперты обсуждают создание трибунала или другого юридического механизма для судебного преследования лиц, воевавших в Сирии и Ираке на стороне террористов. Сегодня в Швеции пройдёт совещание, в котором примут участие представители большинства европейских стран, а также следственные группы ООН. В шведском правительстве говорят, что трибунал поможет привлечь к ответственности за преступления, совершённые во время конфликта в Сирии и Ираке.

Вероятно удастся определить критерии оценки преступлений террористов, считает руководитель Центра «Европа – Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин.

По данным ФСБ, в горячих точках на Ближнем Востоке сейчас находятся около 5 тысяч россиян.