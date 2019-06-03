Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ, который участвовал в вооружённом конфликте в Сирии.

По информации ТАСС, 35-летний Никита Белянкин заметил, что недалеко от его дома избивают прохожего. Он пытался отпугнуть нападавших травматическим пистолетом, но в результате получил удар ножом в область сердца. Нападавшие, по предварительным данным. выходцы из южных регионов, с места преступления скрылись.