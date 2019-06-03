Выпускники российских школ сегодня сдают Единый государственный экзамен по русскому языку

Наряду с математикой это обязательный экзамен для получения аттестата и поступления в ВУЗы.

ЕГЭ по русскому языку в этом году претерпит ряд изменений. Среди них — появление нового задания: это пунктуационный анализ текста. Кроме того, из второй части экзамена – сочинения, которое необходимо написать по проблеме из представленного текста – убрали пункт об аргументах из читательского или жизненного опыта. Правда, это не означает, что приводить их не придется вовсе: просто их количество стало менее важным. Отношение к позиции автора все равно придется обосновать. Сдавать ЕГЭ по русскому языку в этом году будет более 720 тысяч человек, а всего выпускников, зарегистрировавшихся на сдачу выпускных экзаменов – почти 780 тысяч. Тем временем в субботу Рособрнадзор сообщил о DDos-атаках на свои интернет-ресурсы. В ведомстве уверяют, что это не повлияло на проверку уже состоявшихся ЕГЭ по математике, географии, литературе, истории и химии.

На прошлой неделе стало известно, что в одной из школ в Чувашии в ходе ЕГЭ по математике умерла 17-летняя школьница. Она страдала врожденным пороком сердца.