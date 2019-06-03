В Москве пройдут предварительные слушания по уголовному делу бывшего главы правительства Дагестана и его заместителя. Их обвиняют в масштабных хищениях бюджетных средств.

Растрата на сумму более 40 миллионов рублей – такие обвинения предъявлены бывшему премьеру Дагестана Абдусамаду Гамидову и в прошлом его заместителю, министру экономики республики Раюдину Юсуфову. Деньги были выделены на реконструкцию центра для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале. По версии следствия средства были похищены. Фигуранты под стражей с февраля прошлого года. Они в СИЗО Лефортово. Вину отрицают. Российская Генпрокуратура через Верховный суд добилась перевода уголовного дела из Махачкалы в Москву. Суд в столице Дагестана не сможет рассмотреть его беспристрастно и независимо, поскольку фигурантов поддерживают некоторые депутаты и члены правительства республики, считают в надзорном ведомстве. Адвокаты обвиняемых назвали незаконным перевод дела в Москву. По их мнению, рассматривать его должен не Лефортовский, а районный суд Махачкалы. Гамидов и Юсуфов ранее обжаловали в Европейском суде по правам человека в Страсбурге своё задержание и арест.

Арестованы также ещё два в прошлом крупных дагестанских чиновника. Всего в деле фигурируют шесть эпизодов о хищениях из казны Дагестана, расследование по остальным продолжается. Общий ущерб по данным следствия превышает 100 миллионов рублей.