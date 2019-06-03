Северокорейский чиновник, якобы, приговорённый к каторжным работам, появился на мероприятии вместе с Ким Чен Ыном

Высокопоставленный северокорейский чиновник, якобы, приговорённый к каторжным работам за неудачный саммит в Ханое, появился на мероприятии вместе с Ким Чен Ыном. Они посмотрели шоу, организованные жёнами военных офицеров. Об этом сообщило официальное информационного Агентство КНДР. Южнокорейская газета на прошлой неделе сообщила о том, что первый заместитель Ким Чен Ына был наказан за неудачную встречу с Дональдом Трампом.