Россия, по некоторым данным, отозвала из Венесуэлы большую часть своих военных специалистов

Это ставит под удар режим Николаса Мадуро, который рассчитывал на поддержку со стороны Москвы.

Из-за серьезных экономических проблем в стране Каракас задерживает оплату по военным контрактам с Ростехом, да и новых не предвидится — у властей денег нет. В связи с этим госкорпорация за последние месяцы сократило число своих военных советников в Венесуэле до нескольких десятков человек. На пике сотрудничества их было около тысячи. Речь идет о специалистах, которые занимались подготовкой военных боливарианской республики и обеспечением контрактов на поставку оружия корпорацией «Ростех». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России. Собеседник газеты близкий к российскому правительству, рассказал, что в «Ростехе» оценили возможные политические выгоды от сотрудничества с Николасом Мадуро и пришли к выводу, что поддерживать его больше не имеет смысла, поскольку «борьба проиграна».

Напомним, что после попытки госпереворота в Венесуэле Россия встала на сторону Мадуро, став одним из главных союзников режима. США поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо.