На «Активном гражданине» стартует опрос по определению экспериментальных округов для электронного голосования

На портале «Активный гражданин» стартует опрос по определению трех экспериментальных округов, в которых введут электронное голосование. Идею поддержали депутаты Мосгордумы, они сочли ее удобной для многих категорий москвичей. Об этом ранее сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Главная задача законопроекта об электронном голосовании – создать москвичам дополнительные условия для реализации избирательного права за счет внедрения современных технологий, отметили в Мосгоризбиркоме.