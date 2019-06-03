Около 10 тысяч советских ГОСТов, мешающих развитию экономики, скоро отменят
Об этом заявил РИА «Новости» глава «Росстандарта» Алексей Абрамов. Речь идёт о стандартах, которые были приняты до 1991 года. Им на смену придут новые.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом заявил РИА «Новости» глава «Росстандарта» Алексей Абрамов. Речь идёт о стандартах, которые были приняты до 1991 года. Им на смену придут новые.
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…