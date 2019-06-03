Z Архив новостей новости
5 1 6 16
08:16, 03 июня 2019

Комиссия правительства поддержала законопроект о распространении антитабачных мер на вейпы и кальяны

В частности, речь идёт о запрете их употребления в общественных местах. Документ был разработан сенаторами.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Глава района Хакасии напал на журналиста «России 24» Глава района Хакасии напал на журналиста «России 24» Сергей Зайцев напал на Ивана Литомина после вопроса, почему пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, живут в стесненных условиях…

5 162 6 57331 27.05
8читать ;смотреть
Kхакасия, журналисты, власть, происшествия, скандалы, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Почему люди вытворяют такое? Люди нормальные, не враги страны. Причем, это даже не касается Украины — вот стоит красивый дом, но нет, надо замазать его надписями. Метро разукрасить. Вот что-то красивое, новое, хорошее – обязательно надо выстрелить в это…

5 101 6 33613 27.05
Kпроисшествия, передачи, общество, события
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Разрушение персоналистского режима Нельзя не признать, что Михаил Горбачев оказался единственным в истории России правителем, приверженным демократическим ценностям настолько, что он ни разу не попытался продлить отпущенный ему историей срок…

5 141 6 39632 27.05
Kполитика, история, фото, видео, мнения
Блоги

Сергей Шнуров лидер группы «Ленинград»

За сутки три, что символично Больницы, школы, даже скверы
Пусть погодят, это не к спеху
Нам тут без православной веры
Болеть, гулять, работать…

5 142 6 95462 27.05
Kрелигия, церковь, рпц, православие, строительство, стихи, творчество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Нет такого более точного, более верного способа заставить книгу, как не рекомендовать это делать, как запретить…

5 143 6 14702 31.05
#слушать 01:45:49 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Элтон Джон: «Это печальное отражение раскола мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми» Британский музыкант назвал цензурой удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни для российского проката…

5 111 6 13200 01.06
Kмузыка, кино, общество, события
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 49 6 5872 31.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему нас так волнует Венесуэла? Возможно потому, что в ней мы видим себя, историю своей страны, неразрывно связанной с утопическими идеями коммунизма и построения нашего социализма…

5 98 6 11899 30.05
Kвенесуэла, экономика, власть, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 47 6 5792 02.06
#слушать 49:58 ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 99 6 12358 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 196 6 24678 02.06
Kукраина, познер, мнения
Блоги

Владислав Пастернак кинопродюсер, гендиректор Кинокомпании HHG

Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…

5 41 6 5249 01.06
Kобщество, культура, политика, мнения
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

3 раза в день Теряющей авторитет и доверие общества РПЦ МП, которая предпочитала работать с чиновниками и денежными потоками, нужно напомнить, что она не хозяин и не слуга государства, а именно совесть государства…

5 55 6 20007 27.05
Kобщество, политика, рпц, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Георгий Жуков… Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором. Видимо, погромщики хотели сделать жест в сторону запада, но просчитались…

5 256 6 35021 02.06
Kобщество, украина, памятники, происшествия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 183 6 24910 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 109 6 15503 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Бывший спецназовец ГРУ, как говорят его знакомые, убит в драке в Подмосковье Друзья погибшего в Красногорском районе Никиты Белянкина утверждают, что тот участвовал в операции в Сирии

5 0 6 6407
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Просто кризисы, всякие стандартные депрессии России неинтересны. Ей нужно действительно настоящее политическое приключение, вот этот бездонный анус, в который еще не ступала нога человека…

5 57 6 94300 29.05
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, власть, егэ
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 49 6 5868 31.05
Блоги

Кусок эфира

Екатерина Шульман: Запомните 51-ю статью. Она спасет вам жизнь Правила, которые спасут вам жизнь практически в любой ситуации: никаких бесплатный адвокатов, никаких адвокатов по назначению и никаких самооговоров. Бесплатные адвокаты работают только на сторону обвинения…

5 165 6 250146 29.05
Kправозащита, общество, мнения
Блоги

Илья Шепелин специальный корреспондент телеканала «Дождь»

Дибров рассказал, почему сорвал съемки пропагандистской программы Оказалось, чудеса бывают. И люди из телевизора не всегда готовы быть говорящими попугаями из золотых клеток…

5 65 6 84507 29.05
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7866273
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4060024

Сегодня в эфире