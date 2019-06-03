Президент США Дональд Трамп в составе широкой делегации сегодня прибывает в Великобританию с первым государственным визитом в страну, который продлится три дня. Поездка обещает помпезность, протесты и политику.

Сегодня Дональда Трампа и первую леди Меланию ожидает государственный банкет в помпезном бальном зале Букингемского дворца. Перед ужином у Трампа состоится ланч с королевской семье, который пропустит герцогиня Сассекская Меган Маркл — принц Гарри, при этом, планирует присоединиться.

Между Трампом и Маркл разразился скандал. Еще в 2016 году, актриса назвала Трампа в интервью «женоненавистником». Трамп ничего об этом не знал, пока британская The Sun не попросила американского президента прокомментировать слова Маркл. Дональд Трамп заявил: «не знал, что она отвратительная женщина».

Во вторник у Дональда Трампа запланирован завтрак с Терезой Мэй и представителями британского бизнеса, и отдельная встреча с Мэй. В этот же день в Лондоне состоятся крупнейшие протесты против президента США, который крайне непопулярен в Британии.

Первый государственный визит Дональда Трампа в Великобританию завершится в среду поездкой в Портсмут, где будет отмечаться 75-ая годовщина высадки в Нормандии.