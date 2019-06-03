Митинг против строительства мусорного полигона в Архангельской области прошел в столице соседней республики Коми

На центральную площадь Сыктывкара вышли, по разным данным, от 3,5 до 7 тысяч человек. Местные общественные активисты сравнили эту акцию по масштабам с выступлениями после думских выборов 2011 года, пишет интернет-издание «7х7». Строительство полигона для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области началось прошлым летом. Зимой противники свалки организовали круглосуточный лагерь. Жители региона проводят акции протеста.