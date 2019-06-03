В Подмосковье в ходе драки, по не которым данным, был убит бывший спецназовец ГРУ

Возбуждено уголовное дело.

Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ разведчиком, участвовал в боевых действиях в Сирии, об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал его друг. По данным источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, молодой человек был военнослужащим одного из спецподразделений Минобороны, однако официально в ведомстве эту информацию не подтверждали. По словам друга погибшего, инцидент произошел в минувшую субботу в Путилково. Белянкин поздно вечером гулял со своей девушкой, когда увидел, как группа людей избивает прохожего. Молодой человек попытался заступиться, и когда агрессивная толпа набросилась на него, достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, но нападавших это не остановило. Белянкин отстреливался от них, но его повалили на землю и нанесли ножевые ранения. Как рассказал его друг газете РБК, машина скорой помощи подъехала спустя 10-15 минут после того, как молодой человек скончался. По некоторым данным, личность одного из нападавших установили, предположительно, он сотрудник бара, ярдом с которым произошла драка.

В МВД факт убийства подтвердили, не раскрывая данные погибшего. О задержаниях в связи с этим делом пока не сообщалось. Известно также, что мужчина, которого пытался защитить Белянкин, был госпитализирован