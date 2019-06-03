В Минске приступает сегодня к своим обязанностям новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

По его мнению, сейчас нет никаких критичных проблем в отношениях двух стран. Все неизбежные споры в экономической и финансовой сферах будут со временем решены, приводит слова главы дипмиссии агентство «Интерфакс». Мезенцев был назначен на этот пост в конце апреля. Он сменил в Минске Михаила Бабича. Как писала пресса, на прежнего посла неоднократно жаловался российскому президенту Владимиру Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко.