Бывший спецназовец ГРУ, как говорят его знакомые, убит в драке в Подмосковье

Друзья погибшего в Красногорском районе Никиты Белянкина утверждают, что тот участвовал в операции в Сирии. Однако официально эту информацию в Минобороны не подтверждали. Как пишет издание РБК, в субботу поздно вечером Белянкин заступился за двух прохожих, которых избивали не менее десяти человек. Он достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Нападавшие повалили его на землю и ударили ножом. По словам очевидцев, одним из нападавших был работник ближайшего бара. Тем не менее, пока никто не арестован, добавляет РБК. В Следственном комитете подтвердили, что расследуют убийство в Красногорском районе 35-летнего местного жителя.