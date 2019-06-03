В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили бракованные детали

Потребуется их замена, говорят в Федеральном управлении гражданской авиации США. Это касается более 300-сот лайнеров. В то же время в ведомстве говорят, что обнаруженные нарушения не могут привести к катастрофе, однако они грозят повреждениями во время полета, передает агентство Reuters. Эксплуатацию этих моделей воздушных судов приостановили после двух катастроф – в Индонезии и Эфиопии. По предварительным данным, в обоих случаях к трагедии привела ошибка в одной из систем лайнера.