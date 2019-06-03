Северокорейский чиновник, который по данным прессы был репрессирован, появился вместе с лидером КНДР

Ким Ён Чхоль сопровождал Ким Чен Ына на концерте жен офицеров Корейской народной армии. Фотографии с мероприятия опубликовало государственное агентство страны ЦТАК. Южнокорейская газета Chosun Ilbo ранее писала, что заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и заведующий отделом Единого фронта был якобы отправлен на принудительные работы за срыв ханойского саммита с США. Также издание утверждала, что в КНДР казнены четыре дипломата и спецпредставитель Госсовета, которые участвовали в подготовке встречи.