Петербургские активисты проведут в Муринском парке так называемую «народную инвентаризацию»

Они намерены посчитать количество деревьев, которые вырубят из-за строительства спорткомплекса.

Всего активисты намерены обследовать территорию почти в 2 гектара. В рамках так называемой «народной инвентаризации» они посчитают количество деревьев и кустарников в Муринском парке, которые может уничтожить девелопер, построив там спорткомплекс. Видеозапись с мероприятия петербуржцы намерены отправить в профильные комитеты Смольного, а также на прямую линию с Владимиром Путиным. Напомним, ранее городские власти выделили участок в Муринском парке компании «Анна Нова» для возведения второго комплекса «Нова Арена». Предполагается, что он будет включать в себя поля для пляжного футбола и волейбола, трибуны для зрителей, а также элитный ресторан. Градозащитники и местные жители выступили категорически против реализации этого проекта.

Компания «Анна Нова» получила первый участок для строительства в Муринском парке в прошлом году. Соглашение без торгов инвестор подписал на полях Международного экономического форума с бывшим тогда губернатором Георгием Полтавченко. Вложить в проект застройщик планировал около полутора миллиардов рублей.