Самый массовый единый госэкзамен сдают сегодня российские школьники

Это – русский язык. Тесты пишут более 670 тысяч человек. Тем временем на самих экзаменах появились некие волонтеры, которые проверяют наличие у детей шпаргалок, рассказал «Эху Москвы» руководитель образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский. По поводу провокаторов на экзаменах Александр Скаковский намерен написать обращение к уполномоченному по правам ребенка. Дети, добавил он, испытывают дополнительное психологическое давление на экзаменах.