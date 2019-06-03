Вопрос о полномочиях национальных делегаций рассмотрят сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы

Его обсудят на заседании комитета по регламенту. Это касается в том числе и представителей России. Москва, однако, не собирается идти к нормализации отношений с Советом Европы, пока не будут официально прописаны ее права и полномочия в Парламентской ассамблее, подчеркивал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Кризис Совета Европы был спровоцирован без участия России, поэтому решать его должны остальные участники ПАСЕ, подчеркнул Константин Косачев. Российская делегация уже более 5 лет лишена права голоса в ПАСЕ из-за украинских событий. Москва в свою очередь игнорирует сессии ассамблеи.