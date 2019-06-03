В Москве начнут выбирать три округа, где пройдет экспериментальное электронное голосование

Опрос состоится на портале «Активный гражданин». Идею поддержали депутаты Мосгордумы, они сочли ее удобной для многих категорий москвичей, говорил ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По словам Горубнова, главная задача законопроекта об электронном голосовании – создать москвичам дополнительные условия для реализации избирательного права. Выбор трех округов, где будет организован эксперимент, продлится до воскресенья.