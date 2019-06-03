В международном суде ООН в Гааге сегодня начнут рассматривать очередной иск Украины к России

Он был подан еще два года назад.

Киев считает, что Москва нарушает сразу две конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первый тезис Украина обосновывает тем, что Россия, по мнению Киева, поставляет тяжелые вооружения, а также средства и ресурсы нелегальным вооруженным группировкам. Имеются ввиду самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, которые на Украине считают террористическими организациями. Второй же тезис своего иска Киев объясняет «уязвимым положением» крымских татар и украинцев в Крыму. Россия, в свою очередь, будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда в Гааге по этому делу. В МИДе, в частности, настаивают на том, что спора между двумя странами по двум международным конвенциям нет в принципе. При этом два года назад суд в Гааге уже вынес предварительное решение по украинскому иску. Он ввел обеспечительные меры в отношении Москвы, обязав российские власти соблюдать права крымских татар. Однако никаких обязательств по Донбассу на Россию суд не наложил.

В конце мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить три украинских военных корабля и более двух десятков моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. Такое решение также было принято по иску Киева.