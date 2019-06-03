Американский космический корабль должен отстыковаться сегодня от Международной космической станции

Аппарат Dragon компании SpaceX ждут на Земле. Космический «грузовик» доставит на Землю почти 2 тонны грузов, в том числе результаты научных экспериментов, которые проводили в космосе, рассказали в НАСА. Сейчас на орбите находится экипаж из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.