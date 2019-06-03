Партию Brexit сейчас поддерживает больше четверти британцев

Это показывает опрос, который социологическая служба Opinium провела для газеты The Observer. Политическая сила, которую основал бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, могла бы сформировать правительство по итогам парламентских выборов, если бы они состоялись сейчас, отмечает агентство ТАСС. Опрос показал также падение популярности оппозиционной Лейбористской партии и правящих консерваторов. За них готовы проголосовать соответственно 22% и 17% избирателей.