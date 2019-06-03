Руководству орловской колонии грозит увольнение за появление видео о праздновании Пасхи

Как сказал «Эху» замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сейчас исправительное учреждение №2 в городе Ливны ждет проверка. Претензия руководства ведомства касается на самого празднования Пасхи, а факта появления видеозаписи, пояснил он. То, что заключенные снимают происходящее и передают приветы уголовным авторитетам, это, по словам Максименко, является упущением в работе офицерского состава.