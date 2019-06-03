США добиваются от Евросоюза изменения его оборонной политики

Вашингтон требует участия стран ЕС в совместных проектах вооружений. Брюссель, однако, опасается зависимости от американского экспорта, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на соответствующие документы. По сведениям издания, напряженность достигла такого уровня, что Белый дом пригрозил ЕС прекратить сотрудничество и оставить Европу одну перед лицом угроз. В том числе исходящих от России, пишет газета. Ультиматум был выдвинут еще в конце мая во время визита в США делегации европейских представителей по вопросам политики и безопасности.