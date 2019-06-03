Греция потребовала переселения беженцев в другие страны Евросоюза

Афины настаивают на том, что страна находится здесь на пределе возможностей. И обвиняют Брюссель в том, что тот оставил их один на один с проблемой, передает DW. Греция может ежегодно рассматривать не более 20 тысяч запросов, однако в прошлом году их число составило 60 тысяч. В прошлом месяце греческие власти вновь зафиксировали рост числа мигрантов, которые прибывают с территории Турции. Три года назад ЕС договорился с Анкарой, что она примет мигрантов обратно.