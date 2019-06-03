Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы

По словам источников газеты The Wall Street Journal, Москва сейчас оценивает политическую и экономическую устойчивость президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро. Отозвав своих специалистов, она еще более осложнила его положение, добавляет издание. Несколько лет назад, на пике сотрудничества, в Венесуэле находилось около тысячи специалистов госкорпорации «Ростех». Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.