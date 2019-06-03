Президент США Дональд Трамп прибывает сегодня с первым государственным визитом в Великобританию

Ожидаются его встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй. Эта поездка приурочена к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. В Самой Британии против визита Трампа пройдут акции протеста. По данным газеты The Sunday Times, на улицы Лондона собираются выйти двести пятьдесят тысяч человек. Из-за этого американский президент, в частности, не сможет прокатиться в Букингемский дворец в золоченом открытом экипаже вместе с королевой. Хотя подобная поездка является обычной частью программ государственных визитов первых лиц в

Соединенное Королевство.