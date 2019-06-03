Полиция Харькова возбудила два уголовных дела из-за сноса в городе бюста маршала Георгия Жукова

Одно из них связано с тем, что во время инцидента неизвестные распылили слезоточивый газ в толпу. В результате трое полицейских получили ожоги глаз и были доставлены в больницу. Бюст Жукову, как писала пресса, снесли накануне представители нескольких националистических организаций. Они утверждали, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал, что памятник будет восстановлен за счет благотворительных взносов.