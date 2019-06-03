Предприниматели предлагают отменить действующие санитарные нормы для ресторанов

По словам представителей организации «Опора России», вместо этого можно было бы ввести новый техрегламент. В документе, который направили в Роспотребнадзор, действующие санитарные нормы названы «устаревшими», пишет газета РБК. Предложенный проект техрегламента, по сведениям издания, значительно мягче нынешних требований. Так, в «Опоре России» предлагают считать, что если случаев отравления в ресторанах нет, то, значит, организация процесса там удовлетворительна, и внеплановые проверки там проводить не надо.