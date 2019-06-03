Вашингтон не будет предъявлять основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу обвинения в связи с утечкой данных ЦРУ

Как пишет американское издание Politico, из-за секретности материалов ЦРУ не может подтвердить их подлинность. А расследование может привести к новым утечкам. Сейчас Штаты обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имен секретных источников, которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру, а также помощь бывшему военному аналитику разведки Брэдли Мэннингу в получении доступа к секретным документам.