В Москве сегодня начнётся выбор округов для проведения электронного голосования на предстоящих выборах в Мосгордуму

Москвичам предстоит выбрать из девяти предложенных округов три. В них и проведут электронное голосование. Вопрос, на который предстоит ответить, звучит так: «Хотели бы вы иметь возможность проголосовать дистанционно в вашем округе на выборах депутатов в Мосгордуму». Определяться с выбором жители столицы будут на городском портале «Активный гражданин». Три округа, которые получат относительно больше голосов, чем остальные, отберут в эксперимент, рассказал зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Округа, победившие в опросе, столичный избирком назовёт до 19 июня. Тестировать систему электронного голосования начнут с конца месяца. В столичной мэрии уверяют, что любые махинации с голосами исключены. Напомню, в конце мая президент Путин подписал закон об электронном голосовании в Москве. В случае успеха при проведении эксперимента такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных выборах, а также федеральных, сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября.