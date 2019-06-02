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23:34, 02 июня 2019

Минстрой предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.

Об  этом сообщается на сайте «РГ» со ссылкой на соответствующий документ, направленный в Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС. Поводом для такого предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей. В Минстрое указывают, что определить фактическое потребление тепла в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно.



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