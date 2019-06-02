Юлию Савиновских, у которой в России изъяли приемных детей, признали мужчиной в Испании

Как сообщается на сайте «Настоящее время», бывшей жительнице Екатеринбурга разрешили сделать операцию по смене пола. Сейчас Савиновских называет себя транссексуалом по имени Фрэнсис. Он живет в съемной квартире в Жироне вместе с тремя своими родными детьми Летом 2017 года, когда Савиновских еще была в России, из ее семьи изъяли двух малолетних приемных детей. Свое решение суд объяснил тем, что Савиновских вела аккаунт в инстаграме от имени трансгендера и сделала операцию по удалению груди. До отъезда в Испанию Савиновских тщетно добивалась через суды возвращения приемных детей.