Украинские следователи возбудили два уголовных дела по факту сноса бюста маршала Георгия Жукова в Харькове

Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент в ближайшее время. Ранее сообщалось, что участники националистических организаций проводили пикетирование около Харьковского Дворца спорта, где шел съезд партии «Доверяй делам». В ходе акции активисты повалили памятник, водрузив на его место флаг Украины, а также распылили слезоточивый газ в толпе. В результате трое полицейских попали в больницу с химическими ожогами глаз.