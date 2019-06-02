Рособрнадзор отчитался о нарушениях, выявленных в ходе первых ЕГЭ

По данным ведомства, за использование шпаргалок и мобильных телефонов с экзаменов был удален 141 нарушитель. Все результаты нарушителей аннулированы. Повторно сдать ЕГЭ они смогут через год.

Между тем, как сообщил Эху Москвы руководитель образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский, на экзаменах стали появляться некие волонтеры, которые проверяют у детей наличие шпаргалок.

По поводу провокаторов на экзаменах Скаковский намерен направить обращение уполномоченному по правам ребенка, поскольку дети, по его словам, испытывают на экзаменах дополнительное психологическое давление.