Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку видеозаписи из орловской колонии № 2 в городе Ливны

В ролике заключенные празднуют Пасху, они поздравляют друг друга с праздником и периодически выкрикивают «Жизнь ворам! Вечно!».

То, что заключенные отмечают Пасху, это нормально, но то, что они снимают праздник на видео и передают приветы уголовным авторитетам, это упущение в работе офицерского состава, сказал нам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко:

Валерий Максименко добавил, что в заключении находятся люди разных национальностей, они всегда отмечают свои религиозные праздники, однако делать это надо в установленном порядке.